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Украинские боевики обстреляли пятиэтажный дом в Токмаке

Под завалами пострадавшего дома могут находиться люди, уточнил глава Запорожской области Евгений Балицкий.
Андрей Аркадьев 2024-05-03 15:11:34
© Фото: Балицкий Евгений, Telegram

В результате украинского обстрела пострадал пятиэтажный дом в городе Токмак Запорожской области. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий у себя в Telegram-канале.

По словам главы региона, под завалами оказавшегося под ударом ВСУ здания могут находиться люди. На месте происшествия работают спасатели.

В конце прошлого месяца киевские формирования также обстреляли многоквартирный дом в Токмаке. В результате удара погиб мужчина. Здание было разрушено.

Еще раньше, в первой половине апреля, сообщалось, что ВСУ выпустили реактивные снаряды из РСЗО по городу. Жертвами удара стали 16 человек, не менее 20 пострадали.

#в стране и мире #ВСУ #токмак
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