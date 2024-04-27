Тело мужчины нашли при разборе завалов после обстрела ВСУ в Токмаке

В Токмаке под завалами жилого дома обнаружили тело погибшего мирного жителя. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

«При разборе завалов многоквартирного дома в Токмаке спасатели обнаружили тело мужчины», - цитирует его RT.

По словам Балицкого, мужчина погиб после обстрела ВСУ. Боевики нанесли террористический удар по многоэтажному дому, разрушив его, уточнил он.

Ранее стало известно о четырех мирных жителях, пострадавших при обстреле Токмака украинскими националистами, их доставили в медучреждения. Также полностью разрушены оказались четыре квартиры.