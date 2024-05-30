Над Краснодарским краем уничтожили пять украинских БПЛА

Утром 30 мая ВСУ пытались нанести террористический удар по Краснодарскому краю, сообщили в Минобороны России. Около 7 часов по московскому времени дежурные средства ПВО сбили там пять беспилотных летательных аппаратов.

Ночью киевский режим пытался разными средствами атаковать вблизи Крымского полуострова, сообщили ранее в военном ведомстве.

Над акваторией Азовского моря российские военнослужащие уничтожили восемь оперативно-тактических ракет ATACMS. Над Черным морем ВС РФ нейтрализовали восемь БПЛА противника.

Кроме того, в акватории Черного моря уничтожены два безэкипажных катера.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.