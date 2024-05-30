Над Краснодарским краем уничтожили пять украинских БПЛА

Утром 30 мая ВСУ пытались нанести террористический удар по Краснодарскому краю, сообщили в Минобороны России. Около 7 часов по московскому времени дежурные средства ПВО сбили там пять беспилотных летательных аппаратов.
Ночью киевский режим пытался разными средствами атаковать вблизи Крымского полуострова, сообщили ранее в военном ведомстве.
Над акваторией Азовского моря российские военнослужащие уничтожили восемь оперативно-тактических ракет ATACMS. Над Черным морем ВС РФ нейтрализовали восемь БПЛА противника.
Кроме того, в акватории Черного моря уничтожены два безэкипажных катера.
Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.
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