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Над Краснодарским краем уничтожили пять украинских БПЛА

ВСУ пытались нанести удар около 7 утра.
2024-05-30 08:26:08
© Фото: Минобороны России

Утром 30 мая ВСУ пытались нанести террористический удар по Краснодарскому краю, сообщили в Минобороны России. Около 7 часов по московскому времени дежурные средства ПВО сбили там пять беспилотных летательных аппаратов.

Ночью киевский режим пытался разными средствами атаковать вблизи Крымского полуострова, сообщили ранее в военном ведомстве.

Над акваторией Азовского моря российские военнослужащие уничтожили восемь оперативно-тактических ракет ATACMS. Над Черным морем ВС РФ нейтрализовали восемь БПЛА противника.

Кроме того, в акватории Черного моря уничтожены два безэкипажных катера.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Минобороны России #Краснодарский край #пво #бпла #Украина #беспилотники #ВСУ #атака
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