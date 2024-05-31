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Нидерланды не пустили рыбное судно из РФ под предлогом шпионажа

Отмечается, что у корабля имелись все необходимые документы для захода в порт и выгрузки.
Сергей Лебедев 2024-05-31 04:40:41
© Фото: Jochen Tack http imagebroker.com#search Globallookpress

В мае этого года Нидерланды запретили заход в порт Эмсхавен российскому кораблю с рыбой, предназначенной для европейских потребителей. Причиной данного решения могли стать подозрения в ведении шпионской деятельности судами из РФ, пишет РБК.

При этом у корабля были сертификат на улов, формы государственного портового контроля и другие необходимые документы. Они были заранее поданы в соответствии с требованиями Европейского союза.

Российские поставщики попытались сменить место выгрузки на другой порт в Нидерландах. Однако эта попытка оказалась тщетной.

Напомним, в прошлом году Нидерланды обвиняли в шпионаже и российских сотрудников посольства. Министерство иностранных дел королевства утверждало, что Москва якобы «отправляет сотрудников разведки в качестве дипломатов».

#корабль #Порт #нидерланды #Голландия #Шпион
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