Китай запустил лунный спутник-ретранслятор Queqiao-2

Сегодня Китай провел успешный запуск спутника-ретранслятора Queqiao-2 («Сорочий мост-2»), предназначенного для обеспечения связи с миссией Chang'e-6, в рамках которой планируется доставить с обратной стороны Луны образцы реголита. Об этом сообщает Национальное космическое управление КНР (CNSA).

«Кроме того, Queqiao-2 несет на себе множество научных грузов и может проводить научные исследования», - подчеркнули в CNSA.

Отмечается, что ракета-носитель Changzheng-8 стартовала с космодрома Вэньчан, который расположен в провинции Хайнань.

Напомним, в сентябре 2022 года стало известно, что китайские ученые обнаружили ранее неизвестный минерал в лунном грунте, который доставил на Землю космический аппарат Chang'e-5.