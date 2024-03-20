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Китай запустил лунный спутник-ретранслятор Queqiao-2

Ракета-носитель Changzheng-8 стартовала с космодрома Вэньчан.
Сергей Лебедев 2024-03-20 07:30:01
© Фото: cnsa.gov.cn © Видео: cnsa.gov.cn

Сегодня Китай провел успешный запуск спутника-ретранслятора Queqiao-2 («Сорочий мост-2»), предназначенного для обеспечения связи с миссией Chang'e-6, в рамках которой планируется доставить с обратной стороны Луны образцы реголита. Об этом сообщает Национальное космическое управление КНР (CNSA).

«Кроме того, Queqiao-2 несет на себе множество научных грузов и может проводить научные исследования», - подчеркнули в CNSA.

Отмечается, что ракета-носитель Changzheng-8 стартовала с космодрома Вэньчан, который расположен в провинции Хайнань.

Напомним, в сентябре 2022 года стало известно, что китайские ученые обнаружили ранее неизвестный минерал в лунном грунте, который доставил на Землю космический аппарат Chang'e-5.

#Китай #ракета #кнр #Луна #ретранслятор #Queqiao-2 #CNSA #сорочий мост #Chang'e-6
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