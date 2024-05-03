Сирийский атташе признался, что рад видеть уничтоженную технику Запада

Военный атташе Сирии бригадный генерал Абдул Хамид признался, что рад видеть уничтожение западной военной техники.

«Приятно видеть, как русские уничтожают западную технику», - сказал он «Звезде» в ходе осмотра выставки трофеев на Поклонной горе.

Абдул Хамид отметил гордость американцев за свои танки, а также то, как этот факт хорошо сочетается с тем, что ВС РФ показывают, что их можно сжечь одной ракетой ПТРК.

«Запад не дает нам жить спокойно. Поэтому нужно их остановить, уничтожать технику, давить дальше», - подчеркнул атташе.

Ранее большой интерес к открывшейся 1 мая выставке военных трофеев констатировал министр обороны России Сергей Шойгу. Он заявил, что в первый же день ее посетили более 83 тысяч человек.

Доставшуюся нашим военным бронетехнику привезли в том числе из-под Работино и Авдеевки. Среди экспонатов - американский Abrams и немецкий Leopard, американская БМП Bradley, бронеавтомобиль Husky производства Британии, буксируемая гаубица M777, французский колесный танк AMX-10RC.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.