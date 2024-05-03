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Сирийский атташе признался, что рад видеть уничтоженную технику Запада

Бригадный генерал Абдул Хамид подчеркнул, что Запад не дает жить спокойно его стране и его надо остановить.
2024-05-03 14:36:19
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Военный атташе Сирии бригадный генерал Абдул Хамид признался, что рад видеть уничтожение западной военной техники. 

«Приятно видеть, как русские уничтожают западную технику», - сказал он «Звезде» в ходе осмотра выставки трофеев на Поклонной горе. 

Абдул Хамид отметил гордость американцев за свои танки, а также то, как этот факт хорошо сочетается с тем, что ВС РФ показывают, что их можно сжечь одной ракетой ПТРК. 

«Запад не дает нам жить спокойно. Поэтому нужно их остановить, уничтожать технику, давить дальше», - подчеркнул атташе. 

Ранее большой интерес к открывшейся 1 мая выставке военных трофеев констатировал министр обороны России Сергей Шойгу. Он заявил, что в первый же день ее посетили более 83 тысяч человек.

Доставшуюся нашим военным бронетехнику привезли в том числе из-под Работино и Авдеевки. Среди экспонатов - американский Abrams и немецкий Leopard, американская БМП Bradley, бронеавтомобиль Husky производства Британии, буксируемая гаубица M777, французский колесный танк AMX-10RC.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#Москва #Поклонная гора #трофеи #наш эксклюзив #Абдул Хамид
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