Внук Манделы призвал запретить Израилю участвовать в Олимпийских играх

Нкоси Мандела, депутат Национальной Ассамблеи ЮАР и внук Нельсона Манделы, обратился к Международному олимпийскому комитету с призывом запретить Израилю участвовать в Олимпийских играх-2024 в Париже из-за действий израильской армии (ЦАХАЛ) в секторе Газа.

«Точно так же как они смогли запретить ЮАР участвовать в Олимпийских играх в период нашей борьбы за освобождение, они должны поступить и с Израилем», - сказал Мандела в эфире RT.

Он также призвал Международный уголовный суд в Гааге и суд ООН привлечь Израиль к ответственности и добиться, чтобы государство стало «изгоем» на международной арене.

Подобное заявление вышло на фоне смертельного удара ЦАХАЛ по лагерю беженцев в Рафахе, жертвами которого стали более 40 мирных жителей, в основном женщины и дети.

Напомним, ранее Международный суд ООН обязал израильскую сторону прекратить военную операцию в Рафахе на юге палестинского анклава и обеспечить свободный доступ в регион гуманитарной помощи. Позже в ООН выразили обеспокоенность тем фактом, что Тель-Авив не выполняет этих предписаний.