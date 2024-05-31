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Внук Манделы призвал запретить Израилю участвовать в Олимпийских играх

Он также обратился к МУС и Международному суду ООН с призывом привлечь Израиль к ответственности за действия израильской армии в секторе Газа.
Елизавета Кондрикова 2024-05-31 03:54:06
© Фото: Robert Michael, dpa Globallookpress

Нкоси Мандела, депутат Национальной Ассамблеи ЮАР и внук Нельсона Манделы, обратился к Международному олимпийскому комитету с призывом запретить Израилю участвовать в Олимпийских играх-2024 в Париже из-за действий израильской армии (ЦАХАЛ) в секторе Газа.

«Точно так же как они смогли запретить ЮАР участвовать в Олимпийских играх в период нашей борьбы за освобождение, они должны поступить и с Израилем», - сказал Мандела в эфире RT.

Он также призвал Международный уголовный суд в Гааге и суд ООН привлечь Израиль к ответственности и добиться, чтобы государство стало «изгоем» на международной арене.

Подобное заявление вышло на фоне смертельного удара ЦАХАЛ по лагерю беженцев в Рафахе, жертвами которого стали более 40 мирных жителей, в основном женщины и дети.

Напомним, ранее Международный суд ООН обязал израильскую сторону прекратить военную операцию в Рафахе на юге палестинского анклава и обеспечить свободный доступ в регион гуманитарной помощи. Позже в ООН выразили обеспокоенность тем фактом, что Тель-Авив не выполняет этих предписаний.

#ЮАР #Израиль #сектор Газа #олимпиада 2024 #нкоси мандела
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