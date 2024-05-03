Профессор Яковлев объяснил, почему антибиотики вредят при ОРВИ

Решение Министерства здравоохранения РФ об исключении антибиотиков из стандартов лечения ОРВИ является абсолютно правильным, так как препараты не эффективны при вирусных заболеваниях. Об этом в разговоре со «Звездой» рассказал профессор кафедры госпитальной терапии ФГАОУ ВО Первый МГМУ имени И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский университет) Сергей Яковлев.

«Острые респираторные вирусные инфекции называются вирусами. Антибиотики на вирусы не действуют. Поэтому решение Минздрава об исключении из стандарта лечения ОРВИ антибиотиков является абсолютно правильным. Потому что очень часто врачи при вирусных инфекциях сразу назначают антибиотики - это вредит. И это способствует росту антибиотикорезистентности (устойчивость бактерий к антибиотикам. - Прим. ред.). Безусловно, поддерживаю решение Минздрава, оно давно назрело», - сказал доктор медицинских наук.

Собеседник телеканала пояснил, что раньше антибиотики присутствовали в стандарте лечения, поскольку зачастую врачи боятся, что вирусные инфекции могут осложняться бактериальными инфекциями.

«Для этого, конечно, есть основания, потому что у тяжелобольных вирусные инфекции действительно могут способствовать присоединению бактериальной флоры. Но это только 1-2% больных. Зачем всем назначать антибиотики? Поэтому речь идет о том, что при возникновении ОРВИ сразу назначать антибиотики не нужно», - отметил специалист.

По его словам, если при вирусной инфекции появляются бактериальные осложнения, которые достаточно редки, только в этом случае врач может назначить антибиотики. В завершение разговора Яковлев подчеркнул, что решение Минздрава является шагом в борьбе с ростом антибиотикорезистентности, чтобы сохранить эффективные антибиотики.

Ранее старший преподаватель кафедры фармакологии Института фармации и медицинской химии ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Андрей Кондрахин заявил, что даже новый препарат, который борется с антибиотикорезистентностью, может перестать работать, если принимать его без назначения. Врач-терапевт отметил, что антибиотики стоит принимать только в том случае, когда уже произошла инфекционная атака и микроорганизмы начали разрастаться.