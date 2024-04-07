Врач Кондрахин назвал антибиотик препаратом отчаяния

Даже новый препарат, который борется с антибиотикорезистентностью, может перестать работать, если принимать его без назначения. Об этом в беседе со «Звездой» заявил старший преподаватель кафедры фармакологии института фармации и медицинской химии ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н. И. Пирогова, врач-терапевт Андрей Кондрахин.

Ранее стало известно, что российские ученые создали принципиально новый лекарственный препарат, схожий по своему действию с антибиотиками. О его регистрации сообщил Минздрав. Таким образом разработчикам удалось решить проблему резистентности - привыкания болезнетворных микроорганизмов к антибиотикам.

Кондрахин объяснил, что как только появились первые пенициллины, у микроорганизмов сразу стала к ним развиваться резистентность - устойчивость организмов к антибиотику.

Таким образом, каждый раз человечество придумывало все новые и новые формулы для того, чтобы предупредить эту резистентность, чтобы препарат был эффективным.

«Мы попадали в ситуацию, когда появление новых антибиотиков рано или поздно приводило к появлению новых штаммов микроорганизмов. На сегодняшний момент это борьба сохраняется, поэтому мы вынуждены искать какие-то новые антибактериальные препараты», - констатировал врач.

По мнению Кондрахина, новый препарат получит свою нишу, но сначала будут проведены соответствующие постмаркетинговые исследования. Только потом можно будет говорить о введении клинической рекомендации, применении препарата и его место в лечении конкретных болезней.

«Другими словами, мы должны понимать, как она работает на большом числе людей, то есть большая популяция. Мы исследуем этот препарат сначала доклинически - это животные, потом на добровольцах, а дальше уже на больных людях с различными патологиями, чтобы понять насколько эффективность будет препарата по сравнению с тем препаратом, который существует», - объяснил медик.

Специалист считает, что у этого препарата будут прописаны показания и ниши, в которых он будет использоваться.

«Конечно, надо быть к нему очень внимательным с точки зрения того, чтобы не испортить самое хорошее, потому что, если применять его без назначения и не там, где это надо, то это может привести к тому, что он перестанет тоже нормально работать», - предупредил он.

Человек не должен регулярно принимать антибиотики, напомнил врач. По его словам, это «препарат выбора отчаяния», когда уже произошла инфекционная атака, микроорганизмы разрастаются, развиваются, и человек практически попадает в инфекционное состояние. Тогда уже вход идут антибиотики, но только по назначению доктора и при необходимости.

Ранее д.б.н., профессор, заведующая отделом медицинской микробиологии НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи Наиля Зигангирова рассказала «Звезде» о действии «тихого убийцы» бактерий.