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Врач Болибок рассказал о влиянии загрязнения среды на число аллергиков

Чем грязнее атмосфера в определенной местности, тем чаще там встречаются пациенты с аллергией на пыльцу.
Сергей Лебедев 2024-05-03 13:30:36
© Фото: Heiko Rebsch, dpa, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Основным фактором развития аллергии на пыльцу является экологическое загрязнение среды. Об этом в беседе с телеканалом «Звезда» заявил врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. По его словам, чем грязнее атмосфера в определенной местности, тем чаще там встречаются пациенты с аллергией на пыльцу.

«Дело в том, что пыльца сама по себе - это природный фактор. Все с ней сталкиваются. За время эволюции человек приспособился. Но проблема в том, что пыльца на себя абсорбирует химические загрязнения из воздуха, и возникает химическая модификация белков-аллергенов. Это приводит к усилению самой аллергической реакции. Самый главный фактор - загрязнение выхлопными газами и промышленными выбросами», - отмечает эксперт.

В качестве примера Владимир Болибок привел жителей сельской местности, где атмосфера намного чище. Среди них реже встречаются аллергики.

«По сути они окружены деревьями со всех сторон, но аллергия на пыльцу у деревенских жителей встречается реже», - добавил врач.

Напомним, ранее врач аллерголог-иммунолог Алексей Бессмертный дал рекомендации аллергикам, как завести питомца. По его словам, самым оптимальным вариантом являются хладнокровные животные, такие как черепахи, хамелеоны и другие рептилии.

#аллергия #врач #наш эксклюзив #сельская местность #загрязнение атмосферы
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