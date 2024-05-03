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Шойгу заметил, что отопительный сезон на объектах МО РФ прошел штатно

Сергей Шойгу отметил, что в ходе отопительного сезона пришлось иметь дело с аномально низкими температурами в разных частях страны, а также с обильными снегопадами и весенним половодьем.
2024-05-03 13:03:47
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил о штатном прохождении отопительного сезона на объектах МО РФ.

По словам главы российского оборонного ведомства, на всей территории России, кроме северных регионов, он завершился.

«Несмотря на аномально низкие температуры в центральной и западной частях России, обильные снегопады и весеннее половодье, очередной сезон прошел штатно», - сказал Шойгу на селекторном совещании Минобороны.

Также министр сообщил, что ремонт фондов, техобслуживание оборудования и испытание инженерных сетей ведутся планово.

Комментируя ситуацию в зоне спецоперации на Украине, Шойгу заявил, что за этот год потери украинской стороны превысили 111 тысяч человек. Помимо живой силы, противник лишился 21 тысячи единиц вооружения и военной техники.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#в стране и мире #Сергей Шойгу #отопительный сезон
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