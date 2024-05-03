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МВД объявило в розыск секретаря СНБО Украины Литвиненко

Накануне МВД России объявило в розыск экс-главу Службы безопасности Украины и депутата Верховной рады Валентина Наливайченко*.
Ян Брацкий 2024-05-03 01:30:37
© Фото: Petrov Sergey, news.ru, Global Look Press

МВД Российской Федерации объявило в розыск секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Литвиненко. Из базы розыска следует, что основанием для этого послужила уголовная статья.

«Литвиненко Александр Валерьевич. Дата рождения: 27.04.1972. Разыскивается по статье УК», - сказано в базе.

По какой именно статье разыскивается секретарь СНБО Украины, не сообщается.

Накануне МВД России объявило в розыск экс-главу Службы безопасности Украины и депутата Верховной рады Валентина Наливайченко* (внесен в России в перечень террористов и экстремистов). Ранее оппозиционный киевскому режиму политик Виктор Медведчук обвинил Наливайченко* в причастности к сожжению людей в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года. По его мнению, эта акция была спланирована и скоординирована с целью посеять страх. Медведчук уточнил, что зачинщикам и организаторами трагедии «управляли внешние силы», которые продолжают руководить Украиной, но уже с помощью режима Зеленского.

* - Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.

#литвиненко #Дом профсоюзов #Розыск #МВД России #снбо Украины
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