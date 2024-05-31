МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Кабмин подготовил проект поправок в ТК по соцгарантиям при увольнении

Речь идет о предоставлении дополнительных социальных гарантий при увольнении сотрудникам, работавшим в выходные и праздничные нерабочие дни.
Елизавета Кондрикова 2024-05-31 23:31:23
© Фото: Александр Кряжев, РИА Новости

В Трудовой кодекс будут внесены поправки о дополнительных социальных гарантиях при увольнении работникам, которые выходили на работу в выходные или праздничные нерабочие дни. Внести проект соответствующих поправок в Госдуму распорядился премьер-министр Михаил Мишустин.

Речь идет об изменениях в статье 153 Трудового Кодекса Российской Федерации, она затрагивает выплаты сотрудникам за работу в выходные дни.

Обсуждение нового порядка соцгарантий проводилось в четверг 30 мая на заседании правительства, сам документ о внесении поправок был опубликован сегодня 31 мая.

Предыдущие изменения в Трудовом кодексе касались увольнения вдов ветеранов. Согласно новому закону, принятому в апреле текущего года, работодателям запрещено увольнять вдов ветеранов боевых действий в течение года с момента гибели супруга.

#увольнение #михаил мишустин #премьер-министр #работа #Трудовой кодекс #соцгарантии
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
2
Командный пункт системы ПРО
3
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
4
Духовное оружие
5
Станкостроение. Фильм 2
6
Ремзаводы
7
Станкостроение. Фильм 1
8
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
9
Военные микротурбины
10
Новый русский Суперджет
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 