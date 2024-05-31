Кабмин подготовил проект поправок в ТК по соцгарантиям при увольнении

В Трудовой кодекс будут внесены поправки о дополнительных социальных гарантиях при увольнении работникам, которые выходили на работу в выходные или праздничные нерабочие дни. Внести проект соответствующих поправок в Госдуму распорядился премьер-министр Михаил Мишустин.

Речь идет об изменениях в статье 153 Трудового Кодекса Российской Федерации, она затрагивает выплаты сотрудникам за работу в выходные дни.

Обсуждение нового порядка соцгарантий проводилось в четверг 30 мая на заседании правительства, сам документ о внесении поправок был опубликован сегодня 31 мая.

Предыдущие изменения в Трудовом кодексе касались увольнения вдов ветеранов. Согласно новому закону, принятому в апреле текущего года, работодателям запрещено увольнять вдов ветеранов боевых действий в течение года с момента гибели супруга.