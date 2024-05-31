Причиной ЧП в метро Москвы стала техническая неисправность поезда

Все пассажиров из поезда, остановившегося в туннеле на Сокольнической линии московского метро, вывели на станцию. Их безопасности ничего не угрожает. Об этом рассказали в пресс-службе столичного департамента транспорта. Там добавили, что информация о пожаре не соответствует действительности.

«Нет очагов пожара. Никаких возгораний. Тут была небольшая техническая неисправность подвижного состава. В скором времени ее удалось ликвидировать. Сейчас пути чистые», - подчеркнула советника заммэра Москвы по вопросам транспорта Юлия Темникова.

Напомним, об происшествии стало известно сегодня поздно вечером. Было остановлено движение поездов от «Университета» до «Парка победы». Сейчас оно восстановлено.

В результате инцидента никто не пострадал.