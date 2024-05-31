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В Дептрансе Москвы рассказали об инциденте на Сокольнической линии

На Сокольнической линии метро нет движения от «Университета» до «Парка культуры», в обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.
Ян Брацкий 2024-05-31 22:45:59
© Фото: Павел Львов, РИА Новости

Московский департамент транспорта сообщил о сбое в работе московского метро. По данным ведомства, нет движения на Сокольнической линии. Поезда не ходят от станции «Университет» до «Парка победы».

«На Сокольнической линии (1) нет движения от "Университета" до "Парка культуры". В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами», - говорится в сообщении пресс-службы департамента.

Ранее ведомство уведомляло, что интервалы движения увеличены для проверки состава.

Вечером 31 мая появились сообщения о задымлении на Сокольнической линии и эвакуации пассажиров. Очевидцы заявили о прибытии пожарных и скорых к месту инцидента.

#Москва #метро #дептранс #сокольническая линия
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