Карлсон назвал решение присяжных по делу Трампа концом правосудия США

Бывший президент США Дональд Трамп сможет победить на президентских выборах в ноябре, несмотря на обвинительный вердикт жюри присяжных по делу о фальсификации документов, если «его не убьют» раньше. Об этом заявил американский журналист Такер Карлсон.

«Это не остановит Трампа. Он выиграет выборы, если его не убьют первым», - написал Карлсон в своем аккаунте в X.

Журналист добавил, что считает дело Трампа «концом» американского правосудия, которое назвал самым справедливым в мире. Любой же, кто оправдывает приговор, представляет угрозу для американцев, сказал Карлсон.

Сегодня жюри присяжных признало бывшего американского президента виновным по всем 34 пунктам обвинения по делу о фальсификации деловой документации. Считается, что Трамп заплатил двум женщинам, в том числе бывшей порноактрисе, за молчание об их предполагаемой связи.

Сам Дональд Трамп не признает себя виновным и назвал случившееся «позором» и «сфальсифицированным процессом». Вынесение приговора назначено на 11 июля.