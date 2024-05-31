МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Очевидцы сообщили о пожаре в тоннеле на Сокольнической линии

Спасатели эвакуируют пассажиров, к месту ЧП подъезжают машины скорой помощи.
Ян Брацкий 2024-05-31 22:27:46
© Фото: Наталья Селиверстова, РИА Новости

Движение метро по Сокольнической ветке парализовано. Очевидцы сообщают о пожаре в тоннеле. По их словам - горит вагон метропоезда. В настоящее время проводится эвакуация пассажиров. Станция Спортивная работает только на выход.

К месту ЧП подъезжают кареты скорой помощи, есть информация о пострадавших. Прибывают и пожарные расчеты. Официальных подтверждений этой информации от оперативных служб и ведомств столицы пока не поступало.

В Telegram-канале департамента транспорта Москвы сообщается, что движения нет от станции метро «Университет» до «Парка культуры». Интервалы движения увеличены для проверки состава, уточнили в ведомстве.

#Москва #метро #дептранс #эвакуация #сокольническая линия
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
2
Командный пункт системы ПРО
3
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
4
Духовное оружие
5
Станкостроение. Фильм 2
6
Ремзаводы
7
Станкостроение. Фильм 1
8
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
9
Военные микротурбины
10
Новый русский Суперджет
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 