Очевидцы сообщили о пожаре в тоннеле на Сокольнической линии

Движение метро по Сокольнической ветке парализовано. Очевидцы сообщают о пожаре в тоннеле. По их словам - горит вагон метропоезда. В настоящее время проводится эвакуация пассажиров. Станция Спортивная работает только на выход.

К месту ЧП подъезжают кареты скорой помощи, есть информация о пострадавших. Прибывают и пожарные расчеты. Официальных подтверждений этой информации от оперативных служб и ведомств столицы пока не поступало.

В Telegram-канале департамента транспорта Москвы сообщается, что движения нет от станции метро «Университет» до «Парка культуры». Интервалы движения увеличены для проверки состава, уточнили в ведомстве.