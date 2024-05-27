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Четыре сотрудника МЧС России пострадали при обстреле ВСУ в Горловке

Они попали под повторный обстрел со стороны ВСУ, когда тушили частный дом.
Ирина Егорова 2024-05-27 20:59:31
© Фото: Михаил Воскресенский, РИА Новости

Четыре сотрудника МЧС России пострадали в результате обстрела ВСУ в Горловке. Они тушили пожар в частном доме, после того, как тот загорелся от взрывоопасного предмета и в это время началась повторная атака со стороны украинских боевиков.

«После осмотра и оказания медицинской помощи направлены на амбулаторное лечение», - передает сообщение ведомства RT.

В период с 24 февраля 2022 года произошло 15 390 обстрелов, погибло 157 человек и зафиксировано 694 пострадавших. Такие данные по обстрелам Горловки привел мэр города Иван Приходько. В результате недавнего обстрела ВСУ по Горловке 25 мая пострадали семь человек.

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