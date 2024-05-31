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Восемь лесных пожаров сотрудники МЧС тушат в Якутии

Борьба с огнем продолжается с 21 мая. За это время потушить удалось 45 лесных пожаров. Но на ближайшее время прогнозы синоптиков неутешительные.
роман кутуков 2024-05-31 20:06:24
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В Забайкалье для борьбы с лесными пожарами нарастили группировку спасателей. Сотрудники МЧС из Хабаровского края прибыли на помощь к своим коллегам. Сейчас на местах работают более 300 человек и 13 единиц техники. Главная цель у спасателей— не дать подойти пламени близко к населенным пунктам.

Очаги возгораний зафиксировали уже на территории четырех районов - это свыше 800 гектаров. Ситуацию осложняет отсутствие дождей и порывистый ветер.

«Шесть лесных пожаров сейчас тушат в Якутии, один из них в Вилюйском лесничестве локализовали. В большинстве случаев, причиной возникновения огня стали грозы», - передает корреспондент «Звезды» Роман Кутуков.

Из-за порывов ветра в некоторых местах пожар перешел в категорию верхового. А в Забайкалье пламя уже подошло к домам. Жителям приходится тушить огонь самостоятельно.

К спасению лесу приступили и с воздуха. Отряды десантников маневрируют от одного пожара к другому.

 «Мы сразу с вещами спускаем десантников в лес. Выбираем маленькую полянку 5 на 5. Высаживаем на эту площадку их и вещи по спусковому», - сказал летчик-наблюдатель ФБУ Евгений Анисов.

Над горящими лесами в настоящее время ведут дежурство самолеты и вертолеты. Одни с неба подсказывают, где ручьи и как лучше с учетом местности тушить пожар, другие — доставляют воду в мягких емкостях. Но в большинстве случаев работать приходится вручную — лопатами, бензопилами и ранцевыми огнетушителями.

Борьба с огнем продолжается с 21 мая. За это время потушить удалось 45 лесных пожаров. Но на ближайшее время прогнозы синоптиков неутешительные: осадков не ожидается, а температура воздуха поднимется до 30 градусов тепла. К тому же, возможно усиление ветра с порывами до 25 м/с.

#пожар #МЧС РФ #Забайкалье #огонь #якутия #Тушение #лес #пожарный вертолет
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