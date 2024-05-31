Иммигранты пожаловались на принудительную «высылку» из Парижа перед ОИ

Французские власти начали буквально «зачищать» Париж от граждан, которые якобы мешают городу накануне проведения Олимпийских игр. Полиция силой разгоняет мигрантов и бездомных из столицы.

«Они выгоняют нас из Парижа из-за Игр, они не дают нам ни еды, ни возможностей. Откуда мы найдем деньги, чтобы уехать? Мы здесь целый день пытаемся что-то делать, выжить, помыться, постирать вещи, привести себя в порядок. А потом мы проводим ночь под мостом. Все люди вокруг так живут. Это грустно», - поделился со «Звездой» иммигрант Ибрагим Камара.

Недовольные действиями властей есть и среди коренных жителей. Они утверждают, что для президента важнее Игры, чем люди, которые живут на улице, и обвиняют руководство в игнорировании наиболее важных проблем. Особенное недовольство связано с желанием Макрона и мэра французской столицы искупаться в реке Сена, чтобы доказать, что она якобы стала чистой и пригодна для спортивных соревнований.

«Все эти миллиарды, которые вложили для очистки Сены - а у нас бездомные живут на улице в палатках... Купаться они будут... Я считаю это неприемлемым. Где же милосердие? Где же сердобольный президент? Он говорит, что мы будем решать проблемы, и ничего не делает!» - возмутилась француженка Мария Пастор в разговоре со «Звездой».

Напомним, Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Спортсмены из России и Белоруссии будут участвовать лишь в индивидуальных соревнованиях, если смогут пройти отбор. Их не пустят на шествие атлетов во время церемонии открытия Игр. В случае победы россиян и белорусов будут включать специально написанную для этого музыку, а не гимны стран. При этом достижения спортсменов не попадут в общий медальный зачет.