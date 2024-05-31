Один человек погиб в результате атаки ВСУ на поселок Днепряны в Харьковской области. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо.
По его словам, националисты сбросили взрывчатку с беспилотника на группу коммунальщиков.
«Днепряны сегодня подвергаются остервенелому нападению беспилотников противника - сбросом с дрона украинские террористы убили 63-летнего мужчину», - написал Сальдо в своем Telegram-аккаунте.
Кроме того, ВСУ также ударили по населенному пункту из минометов. В результате удара поврежден газопровод, сообщает Радио Sputnik.
Украинские националисты регулярно обстреливают территорию Херсонской области, подчеркнул Сальдо. На этой неделе ВСУ ударили по зданию Социального фонда. Несколько человек получили ранения.
Рядом с местом падения ракет расположена школа. В ней в этот момент шла сдача экзаменов.
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