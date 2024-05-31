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Один человек погиб при атаке ВСУ в Херсонской области

Украинские боевики специально сбросили взрывчатку с беспилотника на сотрудников одного из коммунальных предприятий.
Ян Брацкий 2024-05-31 18:04:23
© Фото: IMAGO Florian Gaertner www.imago-images.de Global Look Press

Один человек погиб в результате атаки ВСУ на поселок Днепряны в Харьковской области. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо.

По его словам, националисты сбросили взрывчатку с беспилотника на группу коммунальщиков.

«Днепряны сегодня подвергаются остервенелому нападению беспилотников противника - сбросом с дрона украинские террористы убили 63-летнего мужчину», - написал Сальдо в своем Telegram-аккаунте.

Кроме того, ВСУ также ударили по населенному пункту из минометов. В результате удара поврежден газопровод, сообщает Радио Sputnik.

Украинские националисты регулярно обстреливают территорию Херсонской области, подчеркнул Сальдо. На этой неделе ВСУ ударили по зданию Социального фонда. Несколько человек получили ранения.

Рядом с местом падения ракет расположена школа. В ней в этот момент шла сдача экзаменов.

#ВСУ #Обстрел #Херсонская область #владимир сальдо
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