МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Сальдо сообщил о попадании ракеты ВСУ в здание Социального фонда

В поселке Нижние Серогозы в Геническом районе в результате обстрела ранены пять человек.
Владимир Рубанов 2024-05-27 10:19:01
© Фото: Сергей Аверин, РИА Новости

Пять человек ранены в результате обстрела со стороны ВСУ поселка Нижние Серогозы в Геническом районе, сообщил в Telegram-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

По его словам, одна из ракет попала в здание Социального фонда. Данные о пострадавших уточняются.

Сальдо уточнил, что напротив Социального фонда расположена школа, в которой дети сегодня сдавали экзамены.

Девятнадцатого мая один человек погиб и несколько пострадали, когда ударный дрон ВСУ атаковал пассажирский микроавтобус в селе Раденск Алешкинского муниципального округа Херсонской области.

#Украина #ВСУ #Обстрел #ракетный удар #Херсонская область #социальный фонд #владимир сальдо #Генический район
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
2
Командный пункт системы ПРО
3
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
4
Духовное оружие
5
Станкостроение. Фильм 2
6
Ремзаводы
7
Станкостроение. Фильм 1
8
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
9
Военные микротурбины
10
Новый русский Суперджет
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 