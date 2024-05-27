Сальдо сообщил о попадании ракеты ВСУ в здание Социального фонда

Пять человек ранены в результате обстрела со стороны ВСУ поселка Нижние Серогозы в Геническом районе, сообщил в Telegram-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

По его словам, одна из ракет попала в здание Социального фонда. Данные о пострадавших уточняются.

Сальдо уточнил, что напротив Социального фонда расположена школа, в которой дети сегодня сдавали экзамены.

Девятнадцатого мая один человек погиб и несколько пострадали, когда ударный дрон ВСУ атаковал пассажирский микроавтобус в селе Раденск Алешкинского муниципального округа Херсонской области.