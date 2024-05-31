Цаликов провел совещание по вопросам комплектования ВС РФ

Первый заместитель министра обороны России Руслан Цаликов провел совещание по вопросам комплектования Вооруженных сил России. Об этом сообщает МО РФ.
В совещании также приняли участие заместитель полномочного представителя президента РФ в ЦФО Сергей Нештенко, статс-секретарь - заместитель министра обороны России Николай Панков и представители командования Московского военного округа.
Кроме них, в работе по видеоконференцсвязи участвовали главкомы видов войск, командующие войсками военных округов и родами войск ВС РФ, военные комиссары субъектов РФ и вице-губернаторы регионов.
Особое внимание уделили обеспечению заключивших контракт граждан всем необходимым для прохождения службы, включая вопросы постановки на все виды довольствия в воинских частях, выдачу обмундирования и выплату положенных денежных средств.
Ранее сообщалось, что Цаликов принял участие в испытании перспективных беспилотников.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.
© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»