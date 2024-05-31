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Цаликов провел совещание по вопросам комплектования ВС РФ

В ходе совещания особое внимание уделили обеспечению заключивших контракт граждан всем необходимым для прохождения службы, включая вопросы выплаты положенных денежных средств.
2024-05-31 16:14:44
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Первый заместитель министра обороны России Руслан Цаликов провел совещание по вопросам комплектования Вооруженных сил России. Об этом сообщает МО РФ. 

В совещании также приняли участие заместитель полномочного представителя президента РФ в ЦФО Сергей Нештенко, статс-секретарь - заместитель министра обороны России Николай Панков и представители командования Московского военного округа. 

Кроме них, в работе по видеоконференцсвязи участвовали главкомы видов войск, командующие войсками военных округов и родами войск ВС РФ, военные комиссары субъектов РФ и вице-губернаторы регионов. 

Особое внимание уделили обеспечению заключивших контракт граждан всем необходимым для прохождения службы, включая вопросы постановки на все виды довольствия в воинских частях, выдачу обмундирования и выплату положенных денежных средств. 

Ранее сообщалось, что Цаликов принял участие в испытании перспективных беспилотников

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #Руслан Цаликов #Совещание #Вооруженные силы России #Комплектование войск
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