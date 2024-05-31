Володин напомнил про закон о предоставлении автомобиля бойцам СВО

Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал о законе, касающегося материальной поддержки участников специальной военной операции (СВО). Согласно нему, раненым бойцам полагается автомобиль. Закон вступит в силу с июня 2024 года.

«Участники специальной военной операции, которым из-за ранения сложно передвигаться самостоятельно, смогут получить автомобили с ручным управлением. Это решение позволит им стать более мобильными, создаст условия для их восстановления и социализации», - цитирует Володина Life.

Речь идет о тех участниках СВО, которым из-за ранения сложно передвигаться. По статистике Минобороны, 98% раненных в зоне СВО после выздоровления продолжают службу.