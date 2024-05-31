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Путин обсудил с Совбезом борьбу с терроризмом

Владимир Путин предложил Совету безопасности обсудить международное сотрудничество в борьбе с террористами.
2024-05-31 15:27:24
© Фото: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин обсудил с Совбезом международное сотрудничество в борьбе с терроризмом.

«У нас несколько важных вопросов сегодня. Один из них — это укрепление международного сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом»,— заявил глава российского государства.

Совещание с членами Совета безопасности президент провел в режиме видеоконференции. Первым докладчиком выступил глава МИД РФ Сергей Лавров. Само совещание Совета безопасности РФ прошло в закрытом режиме.

#в стране и мире #Путин #Совбез РФ
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