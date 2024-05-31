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Путин назначил Федорищева врио губернатора Самарской области

Предыдущий глава Самарской области Дмитрий Азаров покинул пост по собственному желанию.
Ян Брацкий 2024-05-31 14:56:30
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент Владимир Путин принял отставку Дмитрия Азарова с поста губернатора Самарской области и назначил на этот пост Вячеслава Федорищева. До этого чиновник возглавлял правительство Тульской области. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

«Хочу предложить вам поработать в Самарской области. Это один из крупнейших промышленных регионов и достойная история. Много направлений работы, больше уровень ответственности», - сказал президент на встрече с Федорищевым.

Вячеслав Федорищев поблагодарил главу государства за оказанное доверие и заявил, что знаком с Самарской областью по работе в Госсовете.

«В первую очередь будем опираться на мнение людей. Я по работе в Туле знаю, что невозможно построить работу отдельного министерства или направления без учета мнения жителей», - отметил Федорищев.

Президент добавил, что Федорищев получил огромный опыт, и выразил надежду, что все лучшие наработки он использует на своем новом посту. 

О своей отставке прежний глава региона Дмитрий Азаров объявил сегодня. Он возглавлял область с 2018 года. В своем обращении чиновник сказал, что основные цели, поставленные шесть лет назад, были достигнуты. Губернатор поблагодарил Владимира Путина за внимание к региону.

#Путин #Самарская область #Кремль #губернатор #Федорищев
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