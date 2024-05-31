Губернатор Самарской области Азаров объявил об отставке

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров объявил об отставке. Его видеообращение распространила пресс-служба правительства региона. Причину своего ухода с должности он не назвал.

Азаров занимал пост главы Самарской области с 2018 года. В своем обращении он сказал, что достигнуты основные цели, которые были определены шесть лет назад. Губернатор поблагодарил Владимира Путина за оказанное доверие и внимание к региону.

Губернатор сказал, что готов к открытию самый главный инфраструктурный объект - Волжский мост с трассой «Обход Тольятти».

Дмитрию Азарову 53 года. Его назначили врио главы Самарской области в сентябре 2017 года. В 2018-м он победил на губернаторских выборах, набрав 72,63% голосов. В 2023 году за Азарова проголосовали 83,83% избирателей.