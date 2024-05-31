МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Губернатор Самарской области Азаров объявил об отставке

Дмитрий Азаров занимал пост главы Самарской области с 2018 года.
Владимир Рубанов 2024-05-31 12:39:16
© Фото: azarovlife, VK © Видео: azarovlife, VK

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров объявил об отставке. Его видеообращение распространила пресс-служба правительства региона. Причину своего ухода с должности он не назвал.

Азаров занимал пост главы Самарской области с 2018 года. В своем обращении он сказал, что достигнуты основные цели, которые были определены шесть лет назад. Губернатор поблагодарил Владимира Путина за оказанное доверие и внимание к региону.

Губернатор сказал, что готов к открытию самый главный инфраструктурный объект - Волжский мост с трассой «Обход Тольятти».

Дмитрию Азарову 53 года. Его назначили врио главы Самарской области в сентябре 2017 года. В 2018-м он победил на губернаторских выборах, набрав 72,63% голосов. В 2023 году за Азарова проголосовали 83,83% избирателей.

#Самарская область #отставка #видеообращение #глава региона #дмитрий азаров #губенатор
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
2
Командный пункт системы ПРО
3
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
4
Духовное оружие
5
Станкостроение. Фильм 2
6
Ремзаводы
7
Станкостроение. Фильм 1
8
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
9
Военные микротурбины
10
Новый русский Суперджет
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 