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В России с 2026 года введут семейную налоговую выплату

Дополнительная поддержка охватит около четырех миллионов семей.
Сергей Лебедев 2024-05-31 01:29:00
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press

В России с 2026 года начнет действовать «семейная налоговая выплата», которую смогут получить работающие родители двух и более несовершеннолетних детей. Об этом пишет Life со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты РФ.

Выплату получат те граждане, чей среднедушевой семейный доход не превышает полутора регионального прожиточного минимума. По предварительным расчетам, дополнительная поддержка охватит около 4 миллионов семей.

Предполагается, что по ставке 6% будет пересчитываться уплаченный подоходный налог, а полученная разница - возвращаться гражданину.

«Размер выплаты зависит от суммы уплаченных налогов и будет для каждой семьи индивидуален», - отметили в ведомстве. 

Напомним, ранее Министерство финансов РФ объявило о продлении семейной ипотеки до 2030 года. В текущем году на реализацию этой программы планируется направить 260 миллиардов рублей. При этом для семей с детьми до 6 лет будет действовать ставка 6%.

#Россия #поддержка #минтруд #налог #выплата #ндфл #семейная налоговая выплата
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