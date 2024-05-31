В России с 2026 года введут семейную налоговую выплату

В России с 2026 года начнет действовать «семейная налоговая выплата», которую смогут получить работающие родители двух и более несовершеннолетних детей. Об этом пишет Life со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты РФ.

Выплату получат те граждане, чей среднедушевой семейный доход не превышает полутора регионального прожиточного минимума. По предварительным расчетам, дополнительная поддержка охватит около 4 миллионов семей.

Предполагается, что по ставке 6% будет пересчитываться уплаченный подоходный налог, а полученная разница - возвращаться гражданину.

«Размер выплаты зависит от суммы уплаченных налогов и будет для каждой семьи индивидуален», - отметили в ведомстве.

Напомним, ранее Министерство финансов РФ объявило о продлении семейной ипотеки до 2030 года. В текущем году на реализацию этой программы планируется направить 260 миллиардов рублей. При этом для семей с детьми до 6 лет будет действовать ставка 6%.