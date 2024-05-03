Выставку трофейной техники сегодня посетили иностранные делегации из более чем 50 стран. При этом представители США, Великобритании и Германии, чьи разбитые танки и БМП привезли на Поклонную гору, приглашение не приняли. На выставку с каждым днем приходит все больше людей.

С самого открытия выставки военных трофеев каждый день тысячи людей спешат увидеть машины, побежденные нашими бойцами в зоне специальной военной операции.

Несмотря на изобилие военных трофеев, все-таки главными экспонатами выставки по праву можно считать немецкий Leopard и американский Abrams. Именно здесь собирается больше всего зрителей. Ну и по виду машин можно понять, что на эту технику возлагается слишком много надежд.

Посмотреть на трофеи приехали 85 представителей военно-дипломатического корпуса 52 стран. Американцы и немцы, чью технику разгромили и выставили теперь в качестве экспонатов, отказались от приглашения.

«Американцы постоянно гордятся, что у них такая техника. А российские ПТРК показывают, что одним ПТУРом можно уничтожать такой танк», - сказал военный атташе Сирии, бригадный генерал Абдул Хамид.

Атташе завороженно слушают экспертов, закрепленных за образцами военных трофеев. Многие знают русский язык и понимают все без переводчиков. «История повторяется» - слоган, который очень понравился иностранным гостям. Туристы из-за рубежа стали частыми посетителями выставки.

«Выставка меня удивила. Российская армия сейчас находится в стадии активного наступления, и благодаря успехам военнослужащих, которые захватили всю эту технику на поле боя, мы можем посмотреть на нее сегодня здесь, в Москве», - говорит Такеши Ямада.

Другой иностранец, Аркен Абуд, считает, что Украина теряет слишком много техники.

«Их машины, танки и прочее - уничтожены. Полагаю, что Россия захватит куда больше военной техники и разбитыми выставит снова здесь, в центре, чтобы все могли посмотреть. Я действительно думаю, что военная техника России более эффективная», - говорит он.

Вот и зарубежная пресса признает поражение коллективного Запада. Издание Bild пишет: «Путин заставил немецкие танки прогнуться», рассуждая о том, как на Поклонной горе опустили пушку Leopard. Журналисты называют это унижением. И здесь же констатируют: у Киева осталась только половина танков, которые ранее поставили Германия и Португалия. А журналист Welt в прямом эфире рассказывал о том, чем его удивила эта выставка.

«Я вчера туда поехал и был удивлен, сколько пришло людей. Парк Победы похож на место паломничества. Тысячи русских хотели увидеть эту бронетехнику и танки, захваченные российскими Вооруженными силами. Когда посетители выставки говорили о захваченном танке Leopard, в их голосах звучала гордость», - сказал он.

У иностранцев еще есть время на то, чтоб оценить масштаб выставки и последствия применения западной техники в зоне СВО. Трофеи будут стоять на Поклонной горе до 31 мая.