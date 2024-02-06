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Стратегические ракетоносцы Ту-160 выполнили полет над арктическими водами

Полет продолжался более 10 часов. Он проходил над Северным Ледовитым океаном и морем Лаптевых.
2024-02-06 17:33:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Экипажи двух стратегических ракетоносцев Ту-160 выполнили плановый полет над водами Арктики. Об этом сообщает Минобороны России.

В российском оборонном ведомстве уточнили, что полет был плановым. Он проходил над Северным Ледовитым океаном и морем Лаптевых. Продолжительность полета превысила 10 часов. 

«Полет выполнен в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства», - заявил командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.

Он добавил, что экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, а также Балтийского и Черного морей. 

Ранее сообщалось, что стратегические ракетоносцы Ту-95МС выполнили полет над водами Японского моря.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#ту-160 #вкс россии #дальняя авиация #арктика
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