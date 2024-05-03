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В Химках произошел взрыв в многоквартирном доме

В результате происшествия повреждены оконные рамы и фасад многоэтажки.
Сергей Лебедев 2024-05-03 11:23:04
© Фото: Прокуратура Московской области © Видео: Прокуратура Московской области

Сегодня около 6 часов утра в подмосковных Химках произошел взрыв в многоквартирном доме, расположенном на улице Совхозной. Происшествие случилось в одной из квартир на 10-м этаже.

«Произошел хлопок с последующим задымлением. В результате происшествия повреждены оконные рамы и фасад дома», - заявили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

В результате происшествия никто не пострадал. Отмечается, что дом не был газифицирован. Причину случившегося сейчас выясняют сотрудники правоохранительных органов.

Напомним, в конце апреля этого года в одном из отелей города Туапсе Краснодарского края взорвался газ. Обошлось без пострадавших.

#в стране и мире #взрыв #Московская область #Прокуратура #Химки #хлопок #многоэтажка
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