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В отеле в Туапсе взорвался газ

Здание охватил пожар.
Мария Зайцева 2024-04-26 15:51:55
© Фото: prolermontovo, telegram

В отеле «Аква Вилла» в Туапсе в Краснодарском крае взорвался газ, в здании разгорелся пожар. Об этом сообщает «360».

Здание охватил пожар, а затем раздался сильный взрыв с огненной вспышкой. По предварительным данным, причиной происшествия может являться хлопок газовоздушной смеси.

В МЧС Туапсинского района Краснодарского края сообщили, что пострадавших и погибших нет, к 14.06 пожар локализовали, а через 23 минуты ликвидировали открытое горение. Для тушения привлекли 24 сотрудника МЧС и девять единиц техники.

Ранее от взрыва в жилом доме в Париже погибли три человека.

#в стране и мире #пожар #Краснодарский край #Взрыв газа #отель #Туапсе
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