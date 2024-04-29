Расчет «Акации» показал, как уничтожил опорник ВСУ за Авдеевкой

Расчеты 152-миллиметровых самоходных артиллерийских установок 2С3 «Акация» группировки войск «Центр» уничтожили опорный пункт украинских боевиков на Авдеевском направлении. Кадры боевой работы российских военнослужащих опубликовало Министерство обороны России.

Получив координаты цели от разведывательного подразделения, ведущего беспрерывное наблюдение с воздуха при помощи беспилотников, артиллеристы оперативно навели орудие и выполнили серию выстрелов с закрытых огневых позиций. Расчеты уничтожили укрепленный опорный пункт ВСУ, который препятствовал дальнейшему продвижению российских штурмовых групп.

Отличившимся артиллерийским расчетам за уничтожение огневых средств противника вручили государственные награды. Награждение бойцов медалями «За отвагу» и Жукова состоялось прямо на передовой.

Слаженные и эффективные действия артиллеристов группировки войск «Центр» препятствуют переброске резервов противника и поддерживают наступательные действия наших мотострелковых подразделений.

Ранее в МО РФ показали, как расчет РСЗО «Ураган» группировки войск «Восток» уничтожил командный пункт ВСУ на Южно-Донецком направлении. Для атаки наши бойцы использовали осколочно-фугасные боеприпасы, чтобы нанести максимальный урон живой силе противника. Скорректировать огонь помогли операторы разведывательных БПЛА, они также зафиксировали попадание в цель и уничтожение вражеской техники.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.