Летчики из РФ и Белоруссии отработали совместное нанесение авиаударов

Экипажи многоцелевых истребителей Су-30см, фронтовых бомбардировщиков Су-24, вертолетов армейской авиации Ми-24 и Ми-8 ВКС России поучаствовали в совместном летно-тактическом учении с силами и средствами ВВС и войск ПВО Белоруссии. Об этом заявили в пресс-службе Минобороны РФ.

Учение проходило на территории Белоруссии с 27 по 31 мая. В его рамках экипажи на полигонах применили авиационные средства поражения по заданным целям.

В военном ведомстве отметили, что в ходе учения также отрабатывались вопросы управления и организации взаимодействия при выполнении задач.

Напомним, ранее министр обороны России Андрей Белоусов подчеркивал важность тесного взаимодействия РФ и Белоруссии. Оно, по его словам, необходимо для реагирования на изменения военно-политической обстановки в мире.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.