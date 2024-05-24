Белоусов подчеркнул важность тесного взаимодействия РФ и Белоруссии

Министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что сегодня тесное взаимодействие оборонных ведомств России и Белоруссии необходимо как никогда. Об этом сообщает МО РФ.

«Сегодня как никогда нам необходимо тесное взаимодействие, чтобы своевременно реагировать на изменения военно-политической обстановки в мире», - сказал Андрей Белоусов в ходе переговоров с министром обороны Белоруссии Виктором Хрениным.

Кроме этого, Белоусов заметил, что необходимо предпринимать дополнительные меры по обеспечению безопасности Союзного государства.

Еще Белоусов подчеркнул, что Белоруссия была и остается ближайшим соседом России, а также верным союзником и надежным партнером. Он выразил готовность обсудить наиболее актуальные вопросы военного и военно-технического сотрудничества.

Виктор Хренин в свою очередь поздравил Белоусова с назначением на должность министра обороны России и выразил уверенность, что его опыт, знания и лидерские качества позволят успешно решать сложные задачи, стоящие в это непростое время перед ВС РФ.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.