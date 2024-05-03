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Под Херсоном украинский военный взял в заложники двух сослуживцев

Злоумышленник также взял в заложники медицинских работников и приказал отвезти его в Николаев.
Сергей Лебедев 2024-05-03 10:40:46
© Фото: Klaus-Dietmar Gabbert, dpa, Global Look Press

В Херсонской области украинский военнослужащий, угрожая автоматом, взял в заложники двух сослуживцев и медицинских работников. Инцидент произошел в минувшую среду, 1 мая, сообщает «Страна».

«У него в руках был АК-47. Он приказал им отвезти его к медикам, причину не объяснял», - говорится в публикации.

Когда военного доставили к медикам, тот вышел из машины и, угрожая оружием, заставил их сесть в другой автомобиль и ехать в Николаев. Злоумышленника задержали по дороге.

Заведено уголовное дело. Военному грозит до восьми лет лишения свободы.

Ранее на Украине двое военнослужащих расстреляли полицейских. Нападение произошло 20 апреля около 2 часов ночи в Гайсинском районе Винницкой области. На следующий день злоумышленников задержали. Ими оказались отец и сын Валерий и Виталий Василаке.

По предварительным данным, они перевозили что-то запрещенное и открыли огонь, когда полицейские попросили их открыть ящики в багажнике.

#в стране и мире #Украина #автомат #АК-47 #Николаев #Уголовное дело #медики #заложники #военный
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