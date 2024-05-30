Режиссер «Кода апокалипсиса» надеялся, что Заворотнюк выздоровеет

Режиссер Вадим Шмелев шокирован новостью о смерти Анастасии Заворотнюк. Актриса играла в его фильме «Код апокалипсиса».

В разговоре со «Звездой» Шмелев рассказал, что у него были очень близкие отношения с актрисой. И всегда оставалась надежда, что она преодолеет свою болезнь.

«Все эти годы была надежда, что она все-таки как-то выкарабкается, и может быть, еще увидимся. Очень тяжело...» - сказал Шмелев.

Анастасия Заворотнюк в 2007 году сыграла в фильме Шмелева «Код апокалипсиса» одну из главных ролей. Его продюсером был Сергей Жигунов, с которым у Заворотнюк был долгий роман.

Актриса умерла сегодня ночью после долгой болезни. Ей было 53 года. Место и время прощания с ней пока не определены.