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Режиссер «Кода апокалипсиса» надеялся, что Заворотнюк выздоровеет

Вадим Шмелев заявил, что потерял что-то очень родное. По его словам, они с Анастасией были в очень хороших отношениях.
Иван Линдеманн 2024-05-30 09:47:10
© Фото: Анна Сергеева, РИА Новости

Режиссер Вадим Шмелев шокирован новостью о смерти Анастасии Заворотнюк. Актриса играла в его фильме «Код апокалипсиса».

В разговоре со «Звездой» Шмелев рассказал, что у него были очень близкие отношения с актрисой. И всегда оставалась надежда, что она преодолеет свою болезнь.

«Все эти годы была надежда, что она все-таки как-то выкарабкается, и может быть, еще увидимся. Очень тяжело...» - сказал Шмелев.

Анастасия Заворотнюк в 2007 году сыграла в фильме Шмелева «Код апокалипсиса» одну из главных ролей. Его продюсером был Сергей Жигунов, с которым у Заворотнюк был долгий роман.

Актриса умерла сегодня ночью после долгой болезни. Ей было 53 года. Место и время прощания с ней пока не определены.

#Кино #актриса #смерть #Трагедия #культура #болезнь #наш эксклюзив #заворотнюк #Анастасия Заворотнюк
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