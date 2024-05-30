Опубликованы кадры тушения пожара в Новогиреево с вертолета

Горящее здание склада на востоке Москвы обрушилось на площади 1 500 квадратных метров, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы. Пожарные локализовали возгорание, сообщили в МЧС России.

К тушению крупного пожара в Новогиреево привлекли второй вертолет. Сейчас там работают Ми-26 и Ка-32 Московского авиацентра. Машины уже выполнили 32 захода и сбросили 200 тонн воды. Кадры их работы сняли корреспонденты «Звезды».

Тушение осложняет высокая пожарная нагрузка здания. Внутри находятся емкости с легковоспламеняющейся жидкостью.

В районе пожара перекрыто движение по Мартеновской улице. Данных о пострадавших нет.