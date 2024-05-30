На востоке Москвы загорелся склад в 2 тысячи квадратных метров

Вертолет Ка-32 Московского авиационного центра начал тушить крупный пожар на востоке Москвы, сообщили в МЧС России. Там горит склад по адресу Мартеновская улица, дом 38.
Загорелось разноуровневое производственно-складское здание, сообщили в министерстве. Огонь охватил 2 тысячи квадратных метров.
Тушение осложняет высокая пожарная нагрузка здания. Внутри находятся емкости с легковоспламеняющейся жидкостью.
Из-за пожара движение по Мартеновской улице в обе стороны временно перекрыто, сообщили в департаменте транспорта Москвы.
В Новогиреево работают оперативные службы. Информация о пострадавших уточняется.
На месте пожара работают 120 человек и 40 единиц техники.
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