На востоке Москвы загорелся склад в 2 тысячи квадратных метров

Вертолет Ка-32 Московского авиационного центра начал тушить крупный пожар на востоке Москвы, сообщили в МЧС России. Там горит склад по адресу Мартеновская улица, дом 38.

Загорелось разноуровневое производственно-складское здание, сообщили в министерстве. Огонь охватил 2 тысячи квадратных метров.

Тушение осложняет высокая пожарная нагрузка здания. Внутри находятся емкости с легковоспламеняющейся жидкостью.

Из-за пожара движение по Мартеновской улице в обе стороны временно перекрыто, сообщили в департаменте транспорта Москвы.

В Новогиреево работают оперативные службы. Информация о пострадавших уточняется.

На месте пожара работают 120 человек и 40 единиц техники.