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ПВО обезвредили ракеты ATACMS и БПЛА над Азовским и Черным морями

Уничтожены два безэкипажных катера, которые направлялись в сторону Крыма.
2024-05-30 07:18:12
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Российские военнослужащие прошедшей ночью отразили атаку с применением безэкипажных катеров, беспилотников и оперативно-тактических ракет ATACMS вблизи Крыма, сообщили в Минобороны России.

Дежурные средства ПВО уничтожили восемь оперативно-тактических ракет ATACMS над акваторией Азовского моря. Восемь воздушных дронов наши военнослужащие перехватили над акваторией Черного моря вблизи побережья Крыма.

Кроме того, два безэкипажных катера были поражены дежурными огневыми средствами в акватории Черного моря. Они направлялись в сторону Крымского полуострова.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Крым #Минобороны России #пво #бпла #Черное море #атака #Азовское море #ATACMS #Безэкипажные катера
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