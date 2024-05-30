ПВО обезвредили ракеты ATACMS и БПЛА над Азовским и Черным морями

Российские военнослужащие прошедшей ночью отразили атаку с применением безэкипажных катеров, беспилотников и оперативно-тактических ракет ATACMS вблизи Крыма, сообщили в Минобороны России.

Дежурные средства ПВО уничтожили восемь оперативно-тактических ракет ATACMS над акваторией Азовского моря. Восемь воздушных дронов наши военнослужащие перехватили над акваторией Черного моря вблизи побережья Крыма.

Кроме того, два безэкипажных катера были поражены дежурными огневыми средствами в акватории Черного моря. Они направлялись в сторону Крымского полуострова.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.