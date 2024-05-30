Площадь пожара на складе в Москве увеличилась до 4 тысяч «квадратов»

Площадь пожара на складе в Новогиреево выросла до 4 000 квадратных метров, сообщили в МЧС России.

Вертолет Ка-32 за 15 вылетов сбросил на горящее здание 75 тонн воды. Сейчас к вылету подготовили еще один вертолет. Это Ми-26 Московского авиацентра.

Утром в Новогиреево загорелось разноуровневое производственно-складское здание. Внутри находятся емкости с легковоспламеняющейся жидкостью.

Из-за пожара временно перекрыли движение в обе стороны по Мартеновской улице. Данных о пострадавших пока нет.