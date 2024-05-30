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Площадь пожара на складе в Москве увеличилась до 4 тысяч «квадратов»

В МЧС подготовили к вылету второй вертолет Московского авиацентра.
Владимир Рубанов 2024-05-30 07:03:58
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: МЧС России

Площадь пожара на складе в Новогиреево выросла до 4 000 квадратных метров, сообщили в МЧС России.

Вертолет Ка-32 за 15 вылетов сбросил на горящее здание 75 тонн воды. Сейчас к вылету подготовили еще один вертолет. Это Ми-26 Московского авиацентра.

Утром в Новогиреево загорелось разноуровневое производственно-складское здание. Внутри находятся емкости с легковоспламеняющейся жидкостью.

Из-за пожара временно перекрыли движение в обе стороны по Мартеновской улице. Данных о пострадавших пока нет.

#Москва #пожар #вертолет #Ми-26 #ка-32 #МЧС России #Тушение #пожарные #новогиреево
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