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Редкий дикий леопард попал на видео на трассе в Приморье

Встреча произошла у лесов территории национального парка «Земля леопарда» Приморского края, где обитают эти краснокнижные большие кошки.
Елизавета Кондрикова 2024-01-10 06:49:01
© Фото: Leopard Land, Youtube.com © Видео: Leopard Land, Youtube.com

Автомобилист запечатлел на камеру дикого леопарда, неспешно перебегающего автотрассу в Хасанском округе Приморского края. Видео попало в распоряжение представителей национального парка «Земля леопарда», где подтвердили, что животное на кадрах - это взрослая особь редкого дальневосточного леопарда.

«Мы благодарны автору видео, который соблюдал правила дорожного движения, что позволило не только не навредить редкой кошке, но и увидеть её вживую», - рассказали в пресс-службе парка.

В парке добавили, что при подобных ситуациях важно продолжать движение и не пытаться останавливаться, чтобы не навредить ни себе, ни подобным пешеходам. Дикие животные могут не распознать в машинах угрозу, поэтому внешне может казаться, что они ведут себя спокойно.

«Появление леопардов на данной территории — естественное явление. Лес, который окружает эту дорогу — их дом», - добавили представители заповедника.

Леопард перебегал дорогу у лесов, принадлежащих национальному парку.

Запечатленный пятнистый хищник является нечастым гостем на территории России - всего в наших краях их обитает 125 особей, дальневосточный леопард входит в Красную книгу редких животных. Однако в нацпарке заверили, что благодаря эффективной работе, защите от браконьеров и надлежащему уходу популяция этих диких кошек растет.  

#приморье #трасса #заповедник #Дикие животные #Дальневосточный леопард
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