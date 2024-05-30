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Украинский пленный рассказал, как британец тренировал боевиков ВСУ

Инструктор из «туманного Альбиона» обучал правильному поведению в лесу, помещениях и окопах.
2024-05-30 07:22:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Подготовкой боевиков, воюющих в Харьковской области, занимались иностранные инструкторы. Среди них был и специалист из «туманного Альбиона». Об этом заявил украинский военный, взятый в плен российскими бойцами группировки войск «Север».

«Британец. Звали Ян. Он учил, как правильно вести себя в лесу, помещения, окопах», - отметил военнопленный ВСУ Александр Матлай.

По его словам, занятия по боевой подготовке проводились только в будние дни. При этом они длились около трех месяцев.

«Практически каждый день кроме субботы и воскресенья ездили в лес. Когда дождь, тоже не ездили», - сказал он.

В плен Александр с четырьмя товарищами попал под Волчанском. В его блиндаж прилетела граната.

«Начала дымиться радейка. Нечем было дышать», - говорит военный ВСУ.

Он уверяет, что занимался эвакуацией раненых и погибших на багги.

Напомним, ранее другой украинский пленный рассказал о нехватке людей в рядах ВСУ. Также он пожаловался на плохое обеспечение, военным приходилось самостоятельно приобретать все необходимое.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#армия #Харьковская область #ВСУ #пленный
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