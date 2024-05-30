У Авдеевки артиллеристы выполнили «огневое прочесывание» позиций ВСУ

На Авдеевском направлении специальной операции расчеты реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» горного мотострелкового соединения группировки войск «Центр» ударили по скоплению живой силы и техники ВСУ, рассредоточенной в лесополосе. Российские бойцы применили метод «огневого прочесывания».

Артиллеристы произвели серию выстрелов осколочно-фугасными снарядами на расстояние больше 10 километров. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства обороны РФ.

«Основная задача - поддержать огнем нашу пехоту. По опорным пунктам постоянно отрабатываем», - отметил командир батареи с позывным Арэс.

Контроль поражения целей и передачу координат местоположения противника вели военнослужащие разведывательного подразделения с помощью беспилотника.

Ранее в Минобороны России рассказали, как под Авдеевкой расчет «Акации» уничтожил пункт управления БПЛА. Замаскированный в лесополосе блиндаж националистов российские разведчики обнаружили при помощи беспилотника.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.