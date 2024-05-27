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Под Авдеевкой расчет «Акации» уничтожил пункт управления БПЛА

Замаскированный в лесополосе блиндаж националистов российские разведчики обнаружили при помощи беспилотника.
2024-05-27 06:44:57
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

На Авдеевском направлении специальной операции расчет 152-мм самоходной артиллерийской установки 2С3М «Акация» группировки войск «Центр» уничтожил украинский пункт управления беспилотниками. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Российской Федерации.

Противника обнаружили разведчики при помощи БПЛА. Получив координаты, артиллеристы оперативно навели орудие на цель. Удар нанесли с закрытой огневой позиции.

Российские бойцы применили осколочно-фугасные снаряды. В итоге замаскированный в лесополосе блиндаж боевиков был полностью уничтожен.

«Сейчас противник бежит. Быстро бежит. Противник несет большие потери», - рассказал командир орудия с позывным «Первый».

Также артиллеристы поразили замаскированный в кустарнике миномет националистов.

Ранее «Звезда» рассказывала, как экипаж танка Т-72Б3М группировки войск «Центр» уничтожил засевших в лесу боевиков. В ходе боевой работы отличились танкисты из легендарного полка, в котором в годы Великой Отечественной войны служили «Черные ножи».

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #бпла #САУ #МО РФ #СВО #2С3М «Акация»
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