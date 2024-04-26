ВСУ убрали танки Abrams с передовой из-за больших потерь этих машин. Даже несмотря на то, что их берегли и не бросали в самое пекло. Боевой опыт показал, что основной боевой танк американцев в полях крайне уязвим для FVP-дронов и артиллерии. Уже сегодня Вашингтон может объявить о передаче Киеву нового пакета военной помощи на сумму 6 миллиардов долларов.

Год назад поставки чисто символического батальона американских танков Abrams - в так называемом экспортном варианте, без урановой брони - должны были продемонстрировать решимость американских союзников Германии. Сегодня, когда контактной группе в формата Рамштайн - коалиции из 50-ти стран - исполняется 2 года, украинские войска, очевидно по настойчивому совету из Вашингтона, отводят американские танки Abrams из-за уязвимости перед российскими дронами и ПТРК.

Ответственность за это в Пентагоне возлагают на сами ВСУ, которые якобы не использовали для поддержки танков авиацию, пехоту и артиллерию. Хотя обещали придерживаться американской тактики во время обучения. Вместо этого украинское командование, чтобы показать хоть какие-либо результаты, было вынуждено бросать в бой оставшиеся резервы и использовать наиболее дорогостоящие образцы западной техники. Об этом на коллегии Минобороны в марте в говорил Сергей Шойгу.

«С начала года ВС РФ уничтожено четыре танка Abrams и пять Leopard, 27 машин Bradley, шесть пусковых установок HIMARS, 11 пусковых установок ЗРК, в том числе пять Patriot», - сказал министр обороны России.

Сегодня, по данным Associated Press, Украина потеряла уже пять из переданных ей тридцати одного танка Abrams. На их поставки в Киеве возлагали большие надежды. Но в итоге так называемое контрнаступление результаты не принесло. США собираются идти дальше и, как ожидается, уже сегодня объявить о передаче Киеву нового пакета военной помощи в размере 6 миллиардов долларов. В него войдут в том числе ракеты для американских систем ПВО Patriot.

«В этом году на Украину начнут поступать первые из переданной ей эскадрильи истребителей F-16 вместе с летчиками и обслуживающим персоналом. Украина остро нуждается в большем количестве систем противовоздушной обороны, ей срочно нужно больше перехватчиков», - заявил министр обороны США Ллойд Остин.

Об острой нехватке снарядов для Киева говорит и временно исполняющая обязанности министра обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен, которая называет реальной возможную победу России. Вместо передачи одной из четырех батарей комплексов Patriot Амстердам готов передать деньги на них, но только вместе с другими странами.

Греческий премьер Кириакос Мицотакис в интервью Skai также заявил, что не готов передать Киеву ни западные системы Patriot, ни российские С-300.

«Нужно быть честными с самими собой. Реальность такова, что за последние несколько месяцев союзники по НАТО не оказали ту помощь, которую мы обещали Украине», - заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

А накануне США впервые публично признали тайную отправку на Украине ракет дальнего радиуса действия ATACMS. Но как заявили в Кремле, ситуацию на поле боя и это не изменит.

Ранее в Пентагоне заявили, что истребители F-16 прибудут на Украину в этом году. Шеф Пентагона Ллойд Остин отметил, что американские истребители направят на Украину вместе с обученными пилотами.