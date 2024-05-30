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В Днепропетровске прогремело несколько взрывов

В регионе объявлена воздушная тревога.
Сергей Лебедев 2024-05-30 02:48:48
© Фото: Pavlo Palamarchuk, Keystone Press Agency, Global Look Press

В ночь на четверг в Днепропетровске прогремело несколько сильных взрывов. Об этом сообщают украинские средства массовой информации. По их данным, в городе сработала система противовоздушной обороны.

Также в Днепропетровской области объявили воздушную тревогу. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины.

Кроме того, появились данные и о взрыве в Павлограде. Власти призвали местных жителей проследовать в укрытия и оставаться там до прекращения работы сирен.

Напомним, недавно сообщалось о том, что по всей Украине объявляли воздушную тревогу. Происходит это почти ежедневно.

#взрыв #Украина #сирена #днепропетровск #воздушная тревога
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