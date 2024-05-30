В Днепропетровске прогремело несколько взрывов

В ночь на четверг в Днепропетровске прогремело несколько сильных взрывов. Об этом сообщают украинские средства массовой информации. По их данным, в городе сработала система противовоздушной обороны.

Также в Днепропетровской области объявили воздушную тревогу. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины.

Кроме того, появились данные и о взрыве в Павлограде. Власти призвали местных жителей проследовать в укрытия и оставаться там до прекращения работы сирен.

Напомним, недавно сообщалось о том, что по всей Украине объявляли воздушную тревогу. Происходит это почти ежедневно.