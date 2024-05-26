Практически но всей Украине прозвучала воздушная тревога

На Украине во всех областях звучит воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Система оповещения населения сработала в 02:47 по московскому времени. Ресурс сообщает, что воздушные сирены слышны в столичном регионе - Киеве и области, в Черкасской, Винницкой, Житомирской, Одесской, Николаевской, Кировоградской, Полтавской, Сумской и Харьковской, Днепропетровской, Черновицкой и Хмельницкой и областях, в последней сообщили о прозвучавших взрывах.

Также и в западных украинских областях объявили воздушную тревогу - в Ивано-Франковской, Закарпатской, Львовской и Тернопольской, Волынской, Ровненской.

Кроме того, население оповестили и на подконтрольных киевскому режиму территориях Херсонской, Запорожской областей и ДНР.