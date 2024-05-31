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Д-30 разгромили украинские огневые позиции на правом берегу Днепра

Артиллеристы также уничтожили наблюдательный пункт ВСУ, оборудованный в заброшенном доме.
2024-05-31 07:05:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчеты 122-мм буксируемых гаубиц Д-30 группировки войск «Днепр» ежедневно выполняют задачи по уничтожению бронетехники, огневых средств, складов боеприпасов, укрепленных позиций ВСУ, а также лодок противника на правом берегу Днепра. Артиллеристы работают круглосуточно в любую погоду.

Недавно личный состав батареи гаубиц Д-30 нанес удар по выявленным замаскированным украинским огневым позициям. Об этом рассказали в Министерстве обороны Российской Федерации. Также был уничтожен вражеский наблюдательный пункт, оборудованный в заброшенном доме.

«Они каждый раз пытаются перейти реку, но у них ничего не получается», - отметил оператор беспилотного летательного аппарата с позывным Махди.

После подтверждения средствами объективного контроля поражения цели расчет быстро замаскировал орудие и ушел в укрытие.

Напомним, ранее в Минобороны России рассказали, как бойцы ВДВ поразили украинскую самоходно-артиллерийскую установку. САУ уничтожили к северо-западу от Вербового Запорожской области.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #гаубица #ВСУ #д-30 #Днепр #МО РФ
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