Д-30 разгромили украинские огневые позиции на правом берегу Днепра

Расчеты 122-мм буксируемых гаубиц Д-30 группировки войск «Днепр» ежедневно выполняют задачи по уничтожению бронетехники, огневых средств, складов боеприпасов, укрепленных позиций ВСУ, а также лодок противника на правом берегу Днепра. Артиллеристы работают круглосуточно в любую погоду.

Недавно личный состав батареи гаубиц Д-30 нанес удар по выявленным замаскированным украинским огневым позициям. Об этом рассказали в Министерстве обороны Российской Федерации. Также был уничтожен вражеский наблюдательный пункт, оборудованный в заброшенном доме.

«Они каждый раз пытаются перейти реку, но у них ничего не получается», - отметил оператор беспилотного летательного аппарата с позывным Махди.

После подтверждения средствами объективного контроля поражения цели расчет быстро замаскировал орудие и ушел в укрытие.

Напомним, ранее в Минобороны России рассказали, как бойцы ВДВ поразили украинскую самоходно-артиллерийскую установку. САУ уничтожили к северо-западу от Вербового Запорожской области.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.