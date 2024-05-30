Бойцы ВДВ уничтожили украинскую САУ в районе Вербового

На Ореховском направлении специальной операции расчеты беспилотных летательных аппаратов гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего полка Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ вместе с расчетами 122-мм гаубиц Д-30 крымских десантников из состава группировки войск «Днепр» уничтожили украинскую самоходно-артиллерийскую установку. САУ врага обнаружили к северо-западу от Вербового в Запорожской области.

Артиллеристы-десантники стреляли с закрытых огневых позиций на дальности до 8 километров. Обнаружение противника, а также дальнейшую корректировку огня гаубиц вели с помощью квадрокоптеров. Об этом рассказали в Минобороны России.

«После поражения установки противника в ней сдетонировал боекомплект», - отмечается в заявлении военного ведомства.

После завершения боевой работы расчеты БПЛА и артиллеристы быстро покинули огневые позиции.

Ранее в МО РФ рассказали, как «Грады» сорвали ротацию ВСУ на островах в дельте Днепра. Точным огнем по заданным координатам десантники-артиллеристы уничтожили около 10 украинских боевиков.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов